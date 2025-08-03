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13:21, 3 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России раскрыли подробности об отечественной вакцине от рака

Врач Строганова: Новая российская онковакцина не будет продаваться в аптеках
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Billion Photos / Shutterstock / Fotodom  

Разработанная в России вакцина от злокачественных образований не будет выдаваться больным в аптеках, рассказала заведующий молекулярно-биологической лабораторией НМИЦ онкологии имени Блохина, кандидат медицинских наук Анна Строганова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что пациенты начнут получать вакцину от рака в ближайшие месяцы. Он уточнил, что препарат введут группе больных меланомой.

Строганова отметила, что в случае с вакциной отечественного производства речь идет о профилактике рецидива и метастазирования. Она также отметила, что в свободном доступе этого лекарства не будет, потому что оно изготавливается индивидуально.

«В аптеки эта вакцина не попадет, как наши там химиопрепараты или таргетная терапия. Связано это с тем, что делается она под конкретного человека, учитывая те опухолевые неоантигены, которые есть именно у него. Также все будет зависеть от того, как пройдут первые клинические испытания. Сейчас мы настроены очень оптимистично на те результаты, которые помогут избежать рецидивов и метастазов», — отметила собеседница «Ленты.ру».

Она также объяснила, что пока в клинических исследованиях участвуют больные с меланомой, поскольку она наиболее иммуногенная опухоль, для которой вакцины должны быть наиболее эффективны. Далее, уточнила она, спектр исследований злокачественных новообразований будет увеличиваться.

«Энтеромикс» является мРНК-вакциной от рака. Препарат разработали ученые Центра имени Гамалеи совместно с Московским научно-исследовательским онкологическим институтом имени П.А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина. Его обещали сделать бесплатным для россиян.

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