Минздрав пообещал россиянам бесплатную мРНК-вакцину от рака

Минздрав РФ: мРНК-вакцина от рака «Энтеромикс» будет бесплатной для пациентов

«Энтеромикс», отечественная мРНК-вакцина от рака, будет бесплатной для российских пациентов. Об этом сообщил главный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн, его цитирует ТАСС.

По словам эксперта, для государства препарат обойдется в несколько сотен тысяч рублей за одну вакцину. «На потоке (...) мы где-то на 300 тысяч рублей должны будем выходить, я для государства имею в виду, для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно», — заявил он. Каприн отметил, что вакцина уже показала высокую эффективность во время доклинических исследований.

В начале декабря директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург пообещал исчезновение опухолей и метастазов после использования нового средства от рака. По словам Гинцбурга, пока препарат испытывали при лечении меланомы.

Он не исключил, что препарат сможет лечить даже пациентов с четвертой стадией рака.