Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, когда первые пациенты в России начнут получать лечение персонализированной отечественной онковакциной от рака. Его слова приводит РИА Новости.
Препарат введут пациентам в ближайшие месяцы
Гинцбург заявил, что согласно плану, согласованному с Минздравом России, вакцину в экспериментальном режиме введут группе больных меланомой в ближайшие месяцы. Этим займутся Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена и Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина.
Академик подчеркнул, что Центр имени Гамалеи только производит вакцины. Он напомнил, что препарат разработан на основе неоантигенов.
Регуляторика этого препарата, созданного по персонально-генетическим данным конкретного больного, который можно использовать только у этого больного и больше ни у кого, принципиально отличается от регуляторики всех других лекарственных препаратов... поэтому правительство издало в начале года соответствующее постановление
Ранее сообщалось, что в России создали препарат для лечения тяжелой формы рака. Его представили ученые Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде.
Вакцину обещали сделать бесплатной
Поиск участников для испытания российской вакцины против рака начали в декабре 2024 года. Для исследований искали пациентов с подтвержденными солидными опухолями, а не с онкологическими заболеваниями крови. При этом они должны были исчерпать другие, уже одобренные методы лечения.
«Энтеромикс» является мРНК-вакциной от рака. Препарат разработали совместно Центром имени Гамалеи, Московским научно-исследовательским онкологическим институтом имени П.А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина. Его обещали сделать бесплатным для россиян.
В 2024 году в беседе с «Лентой.ру» кандидат биологических наук Вячеслав Косоруков рассказал о российской терапевтической вакцине от рака. По его словам, препарат создается индивидуально под каждого пациента, а после операции должен играть роль терапевтического средства.
Препарат от всех видов рака разработали в США
Ученые из Университета Флориды разработали экспериментальную вакцину от всех видов рака. Доктор биологических наук, профессор школы системной биологии в Университете Джорджа Мейсона в США Анча Баранова объяснила, что их метод основан на усилении иммунотерапии при онкологии и сможет применяться в борьбе против десяти процентов опухолей каждого вида. Однако выход новой вакцины на рынок может занять годы.
россиян заболевают раком каждый год
Эксперт добавила, что подход американских специалистов показал отличные результаты в испытаниях на мышах. Но для людей данный метод может не сработать или сработать иначе. «Феномен очень интересный, но до того, чтобы завтра с помощью этой технологии удалось все опухоли вылечить, — как до Луны пешком», — сказала она.
Замдиректора по научной работе НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Алексей Трякин предупредил, что заболеваемость раком в России постепенно будет возрастать. По его словам, ежегодно заболевают около 600 тысяч граждан.