В России разработали вакцину от рака. Первым пациентам ее введут в ближайшие месяцы

Гинцбург: Первые пациенты в России получат вакцину от рака в ближайшие месяцы

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, когда первые пациенты в России начнут получать лечение персонализированной отечественной онковакциной от рака. Его слова приводит РИА Новости.

Препарат введут пациентам в ближайшие месяцы

Гинцбург заявил, что согласно плану, согласованному с Минздравом России, вакцину в экспериментальном режиме введут группе больных меланомой в ближайшие месяцы. Этим займутся Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена и Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина.

Академик подчеркнул, что Центр имени Гамалеи только производит вакцины. Он напомнил, что препарат разработан на основе неоантигенов.

Регуляторика этого препарата, созданного по персонально-генетическим данным конкретного больного, который можно использовать только у этого больного и больше ни у кого, принципиально отличается от регуляторики всех других лекарственных препаратов... поэтому правительство издало в начале года соответствующее постановление Александр Гинцбург директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи

Ранее сообщалось, что в России создали препарат для лечения тяжелой формы рака. Его представили ученые Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде.

Вакцину обещали сделать бесплатной

Поиск участников для испытания российской вакцины против рака начали в декабре 2024 года. Для исследований искали пациентов с подтвержденными солидными опухолями, а не с онкологическими заболеваниями крови. При этом они должны были исчерпать другие, уже одобренные методы лечения.

«Энтеромикс» является мРНК-вакциной от рака. Препарат разработали совместно Центром имени Гамалеи, Московским научно-исследовательским онкологическим институтом имени П.А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина. Его обещали сделать бесплатным для россиян.

В 2024 году в беседе с «Лентой.ру» кандидат биологических наук Вячеслав Косоруков рассказал о российской терапевтической вакцине от рака. По его словам, препарат создается индивидуально под каждого пациента, а после операции должен играть роль терапевтического средства.

Препарат от всех видов рака разработали в США

Ученые из Университета Флориды разработали экспериментальную вакцину от всех видов рака. Доктор биологических наук, профессор школы системной биологии в Университете Джорджа Мейсона в США Анча Баранова объяснила, что их метод основан на усилении иммунотерапии при онкологии и сможет применяться в борьбе против десяти процентов опухолей каждого вида. Однако выход новой вакцины на рынок может занять годы.

600 тысяч россиян заболевают раком каждый год

Эксперт добавила, что подход американских специалистов показал отличные результаты в испытаниях на мышах. Но для людей данный метод может не сработать или сработать иначе. «Феномен очень интересный, но до того, чтобы завтра с помощью этой технологии удалось все опухоли вылечить, — как до Луны пешком», — сказала она.

Замдиректора по научной работе НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Алексей Трякин предупредил, что заболеваемость раком в России постепенно будет возрастать. По его словам, ежегодно заболевают около 600 тысяч граждан.