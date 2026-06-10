В России трое детей заживо сгорели в частном доме

В Башкирии трое детей в возрасте 6,8 и 11 лет заживо сгорели в частном доме

В Башкирии трое детей в возрасте 6,8 и 11 лет заживо сгорели в частном доме. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

В ведомстве разъяснили, что трагедия произошла в населенном пункте Новые Каратавлы. Пожарные заметили несовершеннолетних без признаков жизни при разборе конструкций. Возгорание удалось ликвидировать.

Сотрудники башкирской прокуратуры начали проводить проверку по факту произошедшего.

До этого стало известно, что в подмосковном Павловском Посаде в СНТ «Текстильщик-2» в деревне Евсеево семья из четырех человек заживо сгорела в жилом доме. В огне не выжили в том числе двое детей.

Еще раньше жертвами пожара в частном доме в Астраханской области стали пятеро детей.