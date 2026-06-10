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03:39, 10 июня 2026Из жизни

Женщина влюбилась в своего донора спермы

Жительница США влюбилась в донора спермы, от которого родила дочь
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Darya Komarova / Shutterstock / Fotodom

Жительница США Джессика Шер собирается выйти замуж за донора спермы Аарона Лонга, от которого родила в 2005 году. Об этом она рассказала People.

По словам Шер, она выбрала биоматериал Лонга, поскольку о нем было известно, что он работает таксистом, увлекается музыкой и имеет диплом по литературному мастерству. Тогда она не знала имени мужчины, поскольку он сдал сперму анонимно. В 2005 году женщина родила от него дочь и назвала ее Элис.

По мере взросления Элис стала интересоваться своими корнями, и в 2016 году бабушка подарила ей тест ДНК. С его помощью девочка нашла биологического отца и через год вместе с матерью поехала с ним знакомиться. По словам Шер, она влюбилась в Лонга с первого взгляда, и ее чувства оказались взаимны.

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С тех пор Лонг и Шер живут вместе. Мужчина выяснил, что у него еще 22 биологических ребенка, и даже опубликовал эссе об опыте донорства. Сейчас Лонгу уже 60 лет, а Джессике — 50. Они готовятся к свадьбе, которую проведет их дочь Элис.

Ранее сообщалось, что 60-летняя жительница Великобритании рассказала, что муж, с которым она 20 лет состояла в браке, оказался нелегальным донором спермы. Он связывался с клиентками в возрасте от 20 до 30 лет в социальных сетях, а затем сам доставлял им биоматериал.

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