«Лента.ру»: Суд в Москве рассмотрит дело экс-знатока «Что? Где? Когда?» Мереминской

Экс-знаток интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?» Екатерина Мереминская стала фигурантом административного дела об участии в деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной. Это следует из информации, опубликованной на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Из-за участия в какой именно организации в отношении Мереминской возбуждено дело об административном правонарушении, на информационном портале столичных судов не уточняется.

Ранее в Москве бизнесмена Михаила Ходорковского (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочного приговорили к десяти годам колонии по делу о фейках.