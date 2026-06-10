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Силовые структуры
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16:14, 10 июня 2026Силовые структуры

Суд в Москве рассмотрит дело экс-знатока «Что? Где? Когда?»

«Лента.ру»: Суд в Москве рассмотрит дело экс-знатока «Что? Где? Когда?» Мереминской
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Экс-знаток интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?» Екатерина Мереминская стала фигурантом административного дела об участии в деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной. Это следует из информации, опубликованной на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Из-за участия в какой именно организации в отношении Мереминской возбуждено дело об административном правонарушении, на информационном портале столичных судов не уточняется.

Ранее в Москве бизнесмена Михаила Ходорковского (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочного приговорили к десяти годам колонии по делу о фейках.

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