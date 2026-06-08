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14:08, 8 июня 2026Силовые структуры

Михаила Ходорковского приговорили в России к 10 годам

В Москве заочно осудили Михаила Ходорковского на 10 лет за фейки о ВС РФ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

В Москве заочно осудили Михаила Ходорковского (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на десять лет колонии по делу о фейках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Ходорковского признали виновным в преступлении по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ВС) России». Следствие и суд установили, что в сентябре 2022 года и июле 2024-го он опубликовал в соцсетях посты, в которых содержалась ложная информация о действиях российских военных против мирных жителей в ходе СВО.

Прокурор просил приговорить фигуранта к 14 годам колонии.

Ранее сообщалось, что Минюст признал книгу Ходорковского «Как убить дракона?» экстремистской.

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