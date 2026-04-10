Книга Ходорковского «Как убить дракона?» попала в список экстремистских материалов

Минюст России внес книгу Михаила Ходорковского (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) «Как убить дракона? Пособие для начинающих революционеров. Москва — Чита — Краснокаменск — Лондон — Москва. 2003-2023» в реестр экстремистских материалов. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
Мосгорсуд признал эту книгу экстремистской 6 февраля 2026 года.
Ранее сообщалось, что в Москве утверждено обвинительное заключение в отношении Ходорковского по делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России.