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Силовые структуры
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10:27, 11 июня 2026Силовые структуры

Готовивший покушение на российского военного оказался нелегалом из европейской страны

Заброшенный в РФ для расправы над военным агент СБУ оказался испанским нелегалом
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Заброшенный в Россию для расправы над военным украинский диверсант 1990 года рождения оказался нелегалом из европейской страны. Об этом со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ) сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, подозреваемый на протяжении последних трех лет нелегально проживал в Испании, поскольку у себя на родине он находился в розыске. Именно желание наладить свою жизнь толкнуло его работать на Службу безопасности Украины (СБУ), где ему пообещали помочь с гражданством в Европейском союзе (ЕС).

Агент был заброшен в Россию в феврале 2026 года. Он должен был застрелить российского военного. По координатам от куратора иностранец нашел тайник и забрал из него огнестрельное оружие — пистолет ПМ с глушителем и 16 патронов к нему. Он провел разведку по адресам проживания и работы военного. Но покушение сорвали сотрудники ФСБ.

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