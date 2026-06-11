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11:28, 11 июня 2026Экономика

Мировые цены на золото упали до минимума с конца ноября

Биржевая стоимость золота упала ниже $4,1 тысячи впервые с 24 ноября
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В ходе торгов в четверг, 11 июня, биржевая стоимость золота пробила очередной минимум, опустившись ниже 4,1 тысячи долларов за тройскую унцию, чего не наблюдалось на рынке с 24 ноября прошлого года. О заметном удешевлении ключевого драгметалла свидетельствуют данные Investing.

На минимуме котировки золота опускались до 4046 долларов за унцию. Ближе к 11:20 по московскому времени цена золота поднялась примерно до 4126 долларов. Несмотря на это, снижение к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составило почти 0,2 процента.

Ранее котировки драгметалла пробили несколько психологических отметок. Сначала стоимость золота опустилась ниже 4,3 тысячи долларов, а потом — ниже 4,2 тысячи. Аналитики связывают затяжное удешевление важнейшего драгметалла с рядом факторов. К числу основных причин они отнесли в том числе геополитическую напряженность на Ближнем Востоке.

Блокировка Ираном и США Ормузского пролива привела к резкому росту цен на энергоносители. На этом фоне мировые центробанки задумались об ужесточении денежно-кредитной политики, чтобы не допустить очередного скачка инфляции. Следствием этого стали высокие процентные ставки, которые укрепили позиции доллара и ослабили роль золота в качестве «тихой гавани» для инвесторов.

Еще одной причиной падения цен на золото замглавы по маркетингу и стратегии АО «Гознак» Георгий Корнилов назвал трудности с выводом физического драгметалла из Дубая, считающегося одним из мировых хабов по покупке и продаже слитков. «Невозможность вывести оттуда золото привела к снижению его стоимости», — резюмировал Корнилов.

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