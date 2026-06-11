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11:28, 11 июня 2026Россия

Российской школьнице отменили результаты ЕГЭ из-за TikTok

Mash: Хабаровской школьнице отменили результаты ЕГЭ из-за советов по шпаргалкам в TikTok
Майя Назарова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Школьнице из Хабаровска отменили результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за советов по шпаргалкам в TikTok. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям российского издания, подростку на протяжении года пришлось оспаривать аннуляцию через суд.

В 2025 году девушка разместила в соцсети видеоролик, где подробно объяснила, как пользовалась подсказками на ЕГЭ по литературе. Она также продемонстрировала, как скрывала шпаргалки в одежде. На ее ролик обратили внимание сотрудники Рособрнадзора. Спустя 10 дней школьнице аннулировали результат без права пересдачи в текущем учебном году.

Отец и учащаяся в суде заявили, что видео было постановочным. Девушка якобы таким образом планировала увеличить число подписчиков на аккаунт в TikTok. Специально для видео ученица надела шорты с карманами, а не школьную форму.

Представители Рособрнадзора на это возражали — по их версии, старшеклассница призналась в использовании шпаргалок. К тому же она трижды выходила из аудитории в день сдачи экзамена. Тем не менее суд встал на сторону школьницы, результаты ЕГЭ ей вернули.

До этого сообщалось, что в Дагестане школьницы пожаловались на заставивших их снять бюстгальтеры организаторов ЕГЭ.

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