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Бывший СССР
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11:10, 11 июня 2026Бывший СССР

В Киеве обратились к США со словом «передасты»

«УП»: В Киеве скептически отнеслись к роли США в переговорах и назвали их «передастами»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Win McNamee / Getty Images

В Киеве скептически относятся к роли администрации президента США Дональда Трампа в переговорах по урегулированию конфликта на Украине и называют американскую делегацию «передастами». Об этом пишет «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники.

«Так не может работать Великая Америка. (...) Если вы взялись модерировать разговор, то ведите себя как модераторы, а не как "передасты"», — обратился к американским переговорщикам один из собеседников издания.

Собеседники «УП» среди высокопоставленных украинских чиновников высказали недовольство модерацией делегацией США хода трехсторонних переговоров с Россией, указав, что представители Белого дома преимущественно передают позицию одной стороны другой. По мнению представителей Киева, Вашингтон должен навязывать рамку переговоров, «показывать силу» и активно принуждать стороны к диалогу.

«Мы говорим им: "Друзья, вы не можете быть просто посыльными"», — высказался источник «УП».

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев предложил Украине реалистичное решение конфликта. Чиновник подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский прекрасно осведомлен о позиции США и России по урегулированию противостояния.

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