В российском городе разоблачили банду обнальщиков с оборотом в полмиллиарда рублей

В Петербурге полиция пресекла оборот на 500 млн рублей банды обнальщиков

В Санкт-Петербурге полиция пресекла оборот на полмиллиарда рублей банды обнальщиков. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигуранты — предполагаемый организатор криминальной схемы — учредитель коммерческих организаций, соорганизатор, который занимался координирование деятельности группы, и двое сообщников, отвечавших за поиск клиентов и движение денег.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Предполагаемый организатор — под домашним арестом.

По данным правоохранителей, в период с октября 2023 по декабрь 2025 года злоумышленники предоставляли услуги по обналичиванию и транзиту денег, получая с каждой операции около 12 процентов. По предварительной информации, криминальный оборот превысил 500 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция разоблачила криминальный бизнес 30 фирм-призраков на 2,5 миллиарда рублей теневого оборота.

