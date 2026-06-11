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Силовые структуры
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12:54, 11 июня 2026Силовые структуры

В российском городе разоблачили банду обнальщиков с оборотом в полмиллиарда рублей

В Петербурге полиция пресекла оборот на 500 млн рублей банды обнальщиков
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге полиция пресекла оборот на полмиллиарда рублей банды обнальщиков. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигуранты — предполагаемый организатор криминальной схемы — учредитель коммерческих организаций, соорганизатор, который занимался координирование деятельности группы, и двое сообщников, отвечавших за поиск клиентов и движение денег.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Предполагаемый организатор — под домашним арестом.

По данным правоохранителей, в период с октября 2023 по декабрь 2025 года злоумышленники предоставляли услуги по обналичиванию и транзиту денег, получая с каждой операции около 12 процентов. По предварительной информации, криминальный оборот превысил 500 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция разоблачила криминальный бизнес 30 фирм-призраков на 2,5 миллиарда рублей теневого оборота.

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