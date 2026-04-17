В Москве полиция разоблачила криминальный бизнес на 2,5 миллиарда теневого оборота

В Москве полиция накрыла сети 30 фирм-призраков на 2,5 млрд рублей

В Москве полиция разоблачила криминальный бизнес 30 фирм-призраков на 2,5 миллиарда рублей теневого оборота. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Фигурантам предъявлены обвинения. Им избраны меры пресечения.

Правоохранители пресекли незаконную банковскую деятельность. Злоумышленники использовали реквизиты и банковские счета более 30 подконтрольных фирм-однодневок. На их счета перечисляли средства клиентов под видом оплаты за якобы предоставленные товары и услуги. На самом же деле полученные деньги обналичивались и передавались заказчикам, желающим скрыть свои доходы. За каждую операцию участники схемы получали не менее 15 процентов от перевода.

По информации официального представителя МВД России, нелегальный заработок составил более 370 миллионов рублей, а оборот бизнеса превысил 2,5 миллиарда рублей.

