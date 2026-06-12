Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:57, 12 июня 2026Забота о себе

Российский врач раскрыла связь между кока-колой и раком печени

Эндокринолог Павлова: Кока-кола повышает риск развития рака печени
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Janesca / Unsplash

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова раскрыла связь между кока-колой и раком печени. Информация опубликована в ее Telegram-канале, который насчитывает почти 86 тысяч подписчиков.

По словам врача, ученые смогли доказать связь между газировками, покупными чаями в бутылках, лимонадами и другими сладкими напитками. Выяснилось, что при частом употреблении напитков с добавленным сахаром повышается риск развития рака печени. Речь идет о гепатоцеллюлярной карциноме (ГЦК) — самом распространенном типе рака печени и внутрипеченочной холангиокарциноме (ВХК), более редкой, но опасной форме болезни.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

«Это не означает, что кола напрямую вызывает рак печени. Исследование показывает связь, а не прямую причинно-следственную зависимость. Но результаты хорошо вписываются в уже накопленные данные: регулярное употребление сладких напитков бьет по здоровью!» — предупредила эксперт.

Вследствие этого Павлова призвала употреблять простую воду. «Печень все таки предпочитает воду. Очень консервативный орган», — заключила специалист.

В октябре 2025 года была раскрыта неприятная правда о кока-коле без сахара. Врач Давид Кальехо заявил, что напиток повышает риск возникновения болезней сердца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С гордостью за предков». Путин поздравил выдающихся деятелей страны с Днем России и наградил Героев Труда и лауреатов премий

    Путин высказался о борьбе с дронами в зоне СВО

    В Бразилии создали копию российской «Герани»

    Путин заявил о важности мнения участников СВО

    Зеленский ввел санкции против «Ленты.ру»

    Российский врач раскрыла связь между кока-колой и раком печени

    На Украине заявили о возможном скором взятии армией России ключевого для фронта города

    В Европе порассуждали о связи конфликта на Украине с проблемами ЕС

    Еще один иностранный лидер поздравил Путина с Днем России

    На ВДНХ в Москве поселилась молодая самка енота Ася

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok