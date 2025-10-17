Забота о себе
16:29, 17 октября 2025

Раскрыта неприятная правда о кока-коле без сахара

Врач Кальехо: Кока-кола без сахара повышает риск возникновения болезней сердца
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: MMD Creative / Shutterstock / Fotodom

Врач Давид Кальехо заявил, что употребление кока-колы без сахара может привести к проблемам со здоровьем. Его слова передает издание Deia.

Как отметил Кальехо, неприятная правда об этом напитке заключается в том, что, несмотря на отсутствие сахара, в нем содержатся подсластители, которые тоже негативно влияют на здоровье. Так, они изменяют состав микрофлоры кишечника в худшую сторону и повышают тягу к сладостям, пояснил доктор.

Раскрыл он и другие риски, связанные с употреблением кока-колы без сахара: она увеличивает риск болезней сердца и смертности от них. При этом специалист подчеркнул, что сахар все-таки считается более вредным для здоровья, чем подсластители.

Ранее диетолог Ольга Ермошина дала несколько советов людям с запорами. Так, она порекомендовала изменить рацион, включив в него овощи и фрукты.

