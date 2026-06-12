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22:08, 12 июня 2026Мир

Самолет с Папой Римским на борту оказался неисправен

VN: Папа Римский Лев XIV не смог вылететь с Тенерифе из-за неисправности самолета
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Папа Римский Лев XIV не смог вылететь с Тенерифе из-за неисправности самолета Airbus A320 авиакомпании Iberia. Поломку (технические проблемы с двигателем) выявили, когда понтифик с сопровождавшими его журналистами уже поднялись на борт, они поспешили покинуть самолет, передает Vatican News (VN).

Отмечается, что Папа Римский вышел в сопровождении короля Испании Филиппа VI, с которым он встретился на Тенерифе. Планируется, что теперь Лев XIV вернется в Италию на самолете короля, журналисты же полетят другим рейсом Iberia.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Лев XIV снялся в документалке Leone a Roma, и одна неожиданная деталь в его внешнем виде вызвала бурную реакцию в соцсетях. Его запечатлели в робе и белых кроссовках спортивного бренда Nike.

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