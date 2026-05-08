Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:09, 8 мая 2026Ценности

Деталь на фото Папы Римского взорвала соцсети

Папа Римский Лев XIV снялся в документалке Leone a Roma в кроссовках Nike
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Кадр: Vatican News - English / YouTube

Папа Римский Лев XIV удивил публику неожиданной деталью в образе, в котором он снимался в документальном фильме Leone a Roma. Об этом сообщает портал Famous Campaigns.

Главу Римско-католической церкви, который родился в Чикаго, запечатлели в робе и белых кроссовках спортивного бренда Nike.

Материалы по теме:
Модные всадники Пасти коров и сражаться с койотами: как одежда для фермеров покорила весь мир
Модные всадникиПасти коров и сражаться с койотами: как одежда для фермеров покорила весь мир
12 декабря 2019
«Это демонстрация свободы» Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
«Это демонстрация свободы»Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
2 ноября 2021

Выбор обуви епископа Рима взорвал соцсети, в которых восхищенные пользователи массово принялись делиться фото священнослужителя из документалки. Кроме того, некоторые начали сравнивать его с героем сериала «Молодой Папа» с Джудом Лоу в главной роли.

Ранее президент США Дональд Трамп попробовал объяснить Папе Римскому Льву XIV необходимость воевать с Ираном. По словам хозяина Белого дома, появление у Ирана ядерного оружия угрожает миллионам людей, включая католиков.

13 апреля Папа Римский Лев XIV заявил, что будет и дальше открыто выступать против войн, стремясь содействовать миру, диалогу и многосторонним отношениям между государствами в поисках справедливых решений проблем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о приезде на 9 Мая в Москву еще одного президента

    Памятники Великой Отечественной войне отреставрируют в Киргизии

    Россияне решили игнорировать клещей

    Украинский морской дрон обнаружили у берегов Греции

    Хайди Клум побоялась неодобрения Анны Винтур ее наряда на Met Gala

    Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Женеве

    Избрана «Королева Москвы»

    В России отреагировали на приговор Мединскому на Украине

    Раскрыта необходимая для покупки самой дешевой вторичной квартиры в Москве зарплата

    Шесть миллионов рублей за рельсы подвели начальника РЖД под суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok