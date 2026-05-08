Деталь на фото Папы Римского взорвала соцсети

Папа Римский Лев XIV снялся в документалке Leone a Roma в кроссовках Nike

Папа Римский Лев XIV удивил публику неожиданной деталью в образе, в котором он снимался в документальном фильме Leone a Roma. Об этом сообщает портал Famous Campaigns.

Главу Римско-католической церкви, который родился в Чикаго, запечатлели в робе и белых кроссовках спортивного бренда Nike.

Выбор обуви епископа Рима взорвал соцсети, в которых восхищенные пользователи массово принялись делиться фото священнослужителя из документалки. Кроме того, некоторые начали сравнивать его с героем сериала «Молодой Папа» с Джудом Лоу в главной роли.

Ранее президент США Дональд Трамп попробовал объяснить Папе Римскому Льву XIV необходимость воевать с Ираном. По словам хозяина Белого дома, появление у Ирана ядерного оружия угрожает миллионам людей, включая католиков.

13 апреля Папа Римский Лев XIV заявил, что будет и дальше открыто выступать против войн, стремясь содействовать миру, диалогу и многосторонним отношениям между государствами в поисках справедливых решений проблем.