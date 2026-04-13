Папа Римский ответил Трампу

Папа Римский после критики Трампа пообещал и дальше выступать против войн

Папа Римский Лев XIV, комментируя критические высказывания президента США Дональда Трампа в свой адрес, заявил, что продолжит выступать против войн. Слова понтифика приводит агентство Reuters.

«Я буду и дальше открыто выступать против войн, стремясь содействовать миру, диалогу и многосторонним отношениям между государствами в поисках справедливых решений проблем», — сказал он.

Лев XIV отметил, что некоторые политики используют христианское послание не по назначению и злоупотребляют им. При этом понтифик подчеркнул, что не намерен вступать в дискуссию с президентом США.

Ранее Трамп раскритиковал Льва XIV за якобы поддержку Ирана. По словам американского лидера, Папа Римский «ужасен во внешней политике» и «слаб» перед преступностью.