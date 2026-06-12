В Германии выступили с заявлением о мире на Украине

Лидер АдГ Вайдель: Европе и Украине нужен мир, а не война с Россией

Европе и Украине нужен мир, а не война с Россией. Об этом заявила в соцсети X лидер немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.

«Мир — это именно то, что нужно этому континенту, как и Украине. Давайте наконец будем говорить о мире, а не о войне», — написала она.

Политик также подчеркнула, что Украина никогда не должна становиться членом Европейского союза и НАТО.

Ранее британский дипломат Иан Прауд заявил, что Европа должна положить конец конфликту на Украине путем мирных переговоров с Россией. Он подчеркнул, что очернение России и постоянные переговоры европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским ни к чему не приведут.