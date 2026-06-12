В Нижнем Новгороде развернули флаг России длиной в 100 метров

В Нижнем Новгороде на ярмарочной площади жители развернули флаг России длиной 100 метров

В Нижнем Новгороде на ярмарочной площади жители развернули флаг России длиной в 100 метров. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Несколько сотен человек, среди которых были волонтеры Победы, представители общественных и молодежных объединений, участники «Движения Первых», вынесли огромное полотнище. Они исполнили гимн России.

«Это очень эмоциональное и патриотическое действо, которое вызывает восторг и восхищение», — высказалась одна из местных жительниц, посетившая праздник с сыновьями с маленькими триколорами в руках.

Праздник, посвященный Дню России, продолжился торжественной церемонией вручения паспортов граждан РФ четырнадцатилетним нижегородцам. На почетном вручении на главной сцене мероприятия оказались победители олимпиад и соревнований.

Сегодня для каждого из нас особый праздник. Мы чувствуем себя частью великой многонациональной страны, у которой большая история. Мы помним и чтим нашу историю. Этот год объявлен Годом единства народов. Наша страна едина, многонациональна и поэтому непобедима Андрей Гнеушев заместитель губернатора Нижегородской области

Ранее 12 июня в День России по всей стране прошла акция Росмолодежи «Родиной горжусь». Ее участниками стали более 1,5 миллиона граждан, в том числе около 132 тысяч волонтеров.