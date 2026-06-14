14 июня в России свой профессиональный праздник отмечают работники миграционной службы, во всем мире празднуют Международный день блогера и День донора крови. Христиане вспоминают более десяти святых. Какие еще праздники отмечают 14 июня в России и других странах — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День работников миграционной службы

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

14 июня свой профессиональный праздник отмечают все штатные сотрудники УВМ МВД России: работники паспортно-визовой службы и подразделений по делам миграции. Ежедневно эти люди проводят важную работу по координации перемещения граждан внутри страны и за границу, защищают рынок труда от наплыва иностранной рабочей силы и борются с нелегальной миграцией.

День работников печати и информации Башкирии

14 июня 1917 года вышел первый номер башкирской газеты «Башкорт иттифаки бюросынын мохбире» («Известия башкирского областного бюро»). Это событие стало началом нового этапа в истории Башкирской печати. В Башкортостане зарегистрировано более 600 СМИ, которые публикуют материалы на шести языках: башкирском, русском, татарском, чувашском, марийском и удмуртском.

Праздники в мире

Всемирный день донора крови

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Дата празднования была приурочена ко дню рождения австрийского врача-иммунолога Карла Ландштейнера, который в 1930 году был удостоен Нобелевской премии за открытие групп крови человека. Благодаря ему сейчас у врачей есть возможность проводить переливание крови безопасно, спасая миллионы пациентов по всему миру.

Международный день ванны

Международный день ванны был зарегистрирован в 2016 году — считается, что 14 июня греческий ученый Архимед открыл способ измерения объема предметов неправильной формы с помощью ванны.

Праздник призван напомнить людям о простых радостях, которыми стоит наполнять свою жизнь. Так что Международный день ванны — это отличный повод побаловать себя и устроить дома спа-процедуры с ароматной солью, маслами или пеной.

Какие еще праздники отмечают в мире 14 июня

Фото: halayalex / Freepik

Мeждунapoдный дeнь блoгepa;

Дeнь тpaуpa и нaдeжды в Литве;

Дeнь пaмяти жepтв нeмeцкиx нaциcтcкиx кoнцeнтpaциoнныx лaгepeй в Пoльше;

Дeнь пecoчнoгo пиpoгa c клубникoй в США;

Дeнь oтцoв, paбoтaющиx в дoмaшниx уcлoвияx в США.

Какой церковный праздник 14 июня

День памяти преподобного игумена Дионисия Глушицкого

Дионисий родился в 1362 году вблизи Вологды. Приняв монашеский постриг, он девять лет провел в Спасо-Каменном монастыре. Позже вместе с иноком Пахомием Дионисий восстановил старую запустевшую обитель, где стал жить отшельником. С 1403 года Дионисий устроил еще два монастыря.

Всю жизнь святой провел в молитвах постах и постоянном труде: занимался плотничеством, кузнечным ремеслом и живописью. К нему за советом и помощью приходили многие люди. Предание гласит, что за семь лет до кончины он выкопал себе могилу — как напоминание о том, что жизнь на земле не вечна. В 1437 году, в возрасте 75 лет святой Дионисий отошел к Богу.

День памяти преподобного Агапита Печерского

Преподобный Агапит жил в XI веке и был врачом. Он лечил больных травами и молитвой, не требуя за это денег. Предание гласит, что однажды монах исцелил князя Владимира Мономаха — правитель лично пришел к Агапиту в монастырь, но святой скрылся от князя и не принял его даров.

Когда же Агапит сам заболел, другой врач осмотрел его и предсказал, что жить монаху осталось три дня. При этом доктор поклялся, что если его пророчество не сбудется, он примет православие и станет монахом. Агапит прожил еще три месяца, так что врач, приходивший к нему, сдержал свое слово и принял новую веру.

Какие еще церковные праздники отмечают 14 июня

День памяти священномученика Василия Преображенского;

День памяти Иоанна Кронштадтского;

День памяти мученицы Веры Самсоновой;

День памяти мучеников Иустина Философа и другого Иустина, и с ними Харитона, Хариты, Евелписта, Иеракса, Пеона и Валериана.

Приметы на 14 июня

Фото: Andriy Nestruiev / Unsplash

Если 14 июня дует северо–западный ветер — лето будет пасмурное;

Дождливое утро в этот день — к урожаю яровых;

Радуга в первой половине дня предвещает дождь;

Грачи ходят по траве и лягушки выползли из болот — к ненастной погоде.

Кто родился 14 июня

Регина Тодоренко — телеведущая и блогер. Широкую известность получила благодаря программе «Орел и решка» на телеканале «Пятница!». Также она принимала участие в музыкальном шоу «Голос». С 2020 года Тодоренко — член жюри музыкального шоу «Маска» на НТВ. Помимо карьеры телеведущей, Регина записывает песни — в 2020-м она представила композицию «Часовые пояса», которую записала вместе с мужем Владом Топаловым.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Федор Дунаевский — российский и израильский актер. Большую популярность ему принесла роль Ивана Мирошникова в фильме Карена Шахназарова «Курьер». Некоторое время жил в Израиле и Италии, сейчас занимается музыкой и иногда снимается в кино.

Кто еще родился 14 июня