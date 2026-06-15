Буланова резко ответила на сравнение с Пугачевой

Татьяна Буланова заявила, что никогда не хотела стать второй Пугачевой

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова отреагировала на сравнения с Аллой Пугачевой. Ее слова передает KP.RU.

Исполнительница рассказала, что нередко ей предрекали славу следующей Примадонны. Так, журналист Отар Кушинашвили утверждал, что Буланова станет «второй Пугачевой». Сама артистка была недовольна таким сравнением.

«Зачем мне это надо? Лучше я буду первая Буланова. Я не пыталась кого-то скопировать или под кого-то подстроиться», — высказалась певица.

Ранее Буланова вспомнила о неудачной попытке поступления в театральный институт. Она заявила, что хотела стать актрисой, но после школы ее не приняли в вуз из-за проблем с дикцией. Певица отметила, что до этого момента не подозревала о наличии у себя дефектов речи.