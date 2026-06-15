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Культура
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14:18, 15 июня 2026Культура

Буланова резко ответила на сравнение с Пугачевой

Татьяна Буланова заявила, что никогда не хотела стать второй Пугачевой
Ольга Коровина
Татьяна Буланова

Татьяна Буланова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова отреагировала на сравнения с Аллой Пугачевой. Ее слова передает KP.RU.

Исполнительница рассказала, что нередко ей предрекали славу следующей Примадонны. Так, журналист Отар Кушинашвили утверждал, что Буланова станет «второй Пугачевой». Сама артистка была недовольна таким сравнением.

«Зачем мне это надо? Лучше я буду первая Буланова. Я не пыталась кого-то скопировать или под кого-то подстроиться», — высказалась певица.

Ранее Буланова вспомнила о неудачной попытке поступления в театральный институт. Она заявила, что хотела стать актрисой, но после школы ее не приняли в вуз из-за проблем с дикцией. Певица отметила, что до этого момента не подозревала о наличии у себя дефектов речи.

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