Данные о блокировке в России входа на сайты через почту Gmail оказались недостоверными

Данные о блокировке в РФ входа на сайты через почту Gmail не нашли подтверждения

Пользователи «Авито» сообщают, что в России начали блокировать вход на сайт через почту Gmail после принятия нового закона. Согласно их словам, теперь при попытке зайти на сайт через почту от Google появляется сообщение о том, что «по закону нельзя входить и регистрироваться с помощью иностранных сервисов». Предлагается также использовать другой способ входа или восстановить доступ по телефону.



В действительности войти на «Авито» при помощи почты Gmail все еще можно. Так, для регистрации на сайте необходим российский номер телефона. Когда профиль создан, для входа его можно привязать к любой почте, включая Gmail. Сообщение с предупреждением о том, что «по закону нельзя входить и регистрироваться с помощью иностранных сервисов», появляются лишь в случае, когда пользователь пытается использовать для входа отдельную кнопку «Войти через Google». Данную возможность действительно ограничили в 2023 году.

«Этой "новости" почти три года. Авторизоваться через Google нельзя было с 2023 года в соответствии с законом "О связи", а зайти через любую привязанную почту можно. Технически для пользователей с 2023 года ничего не изменилось. Просто кто-то впервые обратил на это внимание», — сообщили в компании.

В 2023 году в силу вступил закон, запрещающий регистрацию и авторизацию на российских сайтах через иностранные сервисы, среди которых Google, Apple ID и другие.

В текущем месяце Госдума приняла новый закон, который вводит за это административную ответственность. При это штрафы обычным пользователям не грозят — они предусмотрены для владельцев сайтов, которые позволяют авторизацию через зарубежные сервисы. Так, в случае, если сайт не уберет такую функцию, ему придется заплатить за это штраф, который может составлять от 10 до 700 тысяч рублей.

Данные о том, что в России начали блокировать вход через почту Gmail после принятия нового закона, опубликовали некоторые российские СМИ, включая НТВ, NEWS.ru и «Вечернюю Москву».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».