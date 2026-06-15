ЕС испугался навязывания даты вступления Украины в союз

Euractiv: ЕС опасается, что ему навяжут дату вступления Украины в рамках будущей сделки

Европейский союз (ЕС) опасается, что ему могут навязать конкретную дату вступления Украины в объединение в рамках возможного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Euractiv.

«ЕС опасается, что ему навяжут дату вступления Украины в рамках будущей мирной сделки с Россией», — говорится в материале.

По данным издания, европейские чиновники в частном порядке выражают обеспокоенность непостоянством Верховной Рады, мешающим прогрессу в деле вступления в блок. Уточняется, что тревогу у них также вызывает замедлившийся темп принятия реформ, необходимых для вступления в Евросоюз, особенно с учетом недавнего скандала вокруг антикоррупционных органов и обвинений против ближнего круга украинского лидера Владимира Зеленского в коррупции.

Как отмечает газета, значительный объем технических приготовлений к членству Киева в Евросоюзе уже завершен, однако вся эта кропотливая работа может оказаться напрасной.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украине потребуются годы для присоединения к ЕС. По его словам, багаж европейского права и интеграция становятся больше и более глубокими.