Маргарита Симоньян на «Евразия-Кинофест» анонсировала выход своей книги «Непервая любовь»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян анонсировала выход своей книги «Непервая любовь» на открытии III Международного фестиваля «Евразия-Кинофест». Об этом сообщается на сайте RT.

Аудиоверсия книги будет озвучена в том числе голосом мужа Симоньян — Тиграна Кеосаяна. Это будет сделано при помощи искусственного интеллекта.

«Я не знаю, хорошо это или плохо, но не пользоваться этим, наверное, было бы странно. Все реплики, все диалоги в этой книге, где говорит Тигран, озвучивает Тигран. Дальше мы будем по этой книге с Божьей помощью снимать фильм», — рассказала Маргарита Симоньян.

Она добавила, что произведение должно выйти к 26 сентября — ко дню, когда не стало кинорежиссера, сценариста, продюсера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Он умер 26 сентября 2025 года.

Ранее Маргарита Симоньян обратилась к женщинам, столкнувшимся с онкологией, с призывом не сдаваться и доверять врачам. «Девочки, вы не виноваты. Вы ни в чем не виноваты. Боритесь, слушайте врачей, слушайте себя, старайтесь. Есть большие шансы жить дальше», — заявила журналист.