Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:47, 15 июня 2026Интернет и СМИ

Маргарита Симоньян анонсировала выход своей книги «Непервая любовь»

Маргарита Симоньян на «Евразия-Кинофест» анонсировала выход своей книги «Непервая любовь»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Главный редактор RT Маргарита Симоньян анонсировала выход своей книги «Непервая любовь» на открытии III Международного фестиваля «Евразия-Кинофест». Об этом сообщается на сайте RT.

Аудиоверсия книги будет озвучена в том числе голосом мужа Симоньян — Тиграна Кеосаяна. Это будет сделано при помощи искусственного интеллекта.

«Я не знаю, хорошо это или плохо, но не пользоваться этим, наверное, было бы странно. Все реплики, все диалоги в этой книге, где говорит Тигран, озвучивает Тигран. Дальше мы будем по этой книге с Божьей помощью снимать фильм», — рассказала Маргарита Симоньян.

Она добавила, что произведение должно выйти к 26 сентября — ко дню, когда не стало кинорежиссера, сценариста, продюсера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Он умер 26 сентября 2025 года.

Ранее Маргарита Симоньян обратилась к женщинам, столкнувшимся с онкологией, с призывом не сдаваться и доверять врачам. «Девочки, вы не виноваты. Вы ни в чем не виноваты. Боритесь, слушайте врачей, слушайте себя, старайтесь. Есть большие шансы жить дальше», — заявила журналист.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский не смог улететь из Польши на фоне скандала с героями УПА

    Молодой людоед откусил палец российскому пенсионеру после встречи выпускников

    Искавшая туалет пассажирка попыталась открыть дверь российского самолета во время полета

    Сменившая гражданство теннисистка отказалась обниматься с россиянкой

    Ксения Собчак в откровенном наряде посетила благотворительный вечер

    Дачников призвали не заводить одно опасное животное

    Трамп заявил о намерении заняться Украиной после окончания конфликта с Ираном

    Трамп оценил беседу с Путиным

    У мужчины в Москве нашли более 20 килограммов кокаина и мефедрона

    Мадьяру пообещали сырки за каждого найденного мигранта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok