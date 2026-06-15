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19:16, 15 июня 2026Россия

Трое россиян стали жертвами удара дрона ВСУ во время сельхозработ

Трое человек не выжили при ударе дрона ВСУ во время сельхозработ в Брянской области
Майя Назарова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Трое человек не выжили при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время сельхозработ в Брянской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Егор Ковальчук в Telegram-канале.

Он отметил, что жертвами стали сотрудники на поле, принадлежащем АПХ «Мираторг», вблизи поселка Селище Почепского района. По данным Ковальчука, все они трудились на предприятии механизаторами.

Исполняющий обязанности главы Брянской области выразил соболезнования родственникам жертв украинской атаки. «Будет оказана вся необходимая материальная помощь», — пообещал Ковальчук.

До этого в брянской Суземке мужчина получил смертельные травмы в результате атаки вражеского беспилотника. Кроме того, в Стародубе в результате атаки украинского дрона пострадала мирная жительница.

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