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12:25, 15 июня 2026Россия

Украинский дрон повредил около 100 квартир в российском регионе

Губернатор Клычков: Украинский дрон повредил около 100 квартир в жилом доме в Орле
Майя Назарова

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В результате удара украинского дрона по жилому дому в Орле повреждения получили около 100 квартир и 40 машин. Об этом сообщил в «Максе» губернатор Орловской области Андрей Клычков на заседании регионального оперативного штаба.

Он отметил, что жертвой удара по дому в российском городе стал один человек, еще девять получили травмы различной степени тяжести.

Клычков подчеркнул, что специалисты продолжают обследовать поврежденное имущество и уточнять последствия атаки.

Орловский губернатор распорядился ускорить взаимодействие с Минобороны, профильными ведомствами и муниципальными структурами по вопросам безопасности. Также Клычков призвал активнее вести набор в резервное подразделение «Барс-Орел», которое занимается защитой территории и важных объектов региона.

До этого стало известно, что над территорией Орловской области уничтожили ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ). На месте происшествия начали работу спасатели и правоохранительные органы.

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