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12:21, 15 июня 2026Культура

Умерла мама из сериала «Альф»

Актриса Энн Шедин из сериала «Альф» умерла 14 июня на 78-м году жизни
Денис Рузаев
Денис Рузаев

Фото: Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection via Getty Images

Известная по роли мамы в популярном сериале «Альф» актриса Энн Шедин умерла 14 июня на 78-м году жизни. Об этом сообщила ее официальная страница в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«С самым тяжелым сердцем мы сообщаем, что Энн мирно ушла из жизни. После нее останется невероятное наследие: творческая энергия, хлесткое остроумие, восторг семейной жизни, обожание маленьких собак, жгучая ненависть к [американскому президенту Дональду] Трампу, страсть к секонд-хенду и блошкам и любовь к хорошим историям», — говорится в заявлении.

Кончину артистки подтвердил ее агент Том Маркли. Причина смерти Шедин не разглашается.

Самой известной ролью Шедин стала Кейт Таннер в популярном ситкоме конца 1980-х «Альф» — мать семейства, которое дает приют обаятельному пришельцу Альфу. Артистка была уверена, что сериал станет хитом: «Маленький инопланетянин сразу заставил меня смеяться». Впрочем, она также вспоминала, что съемки «Альфа» были тяжелыми: «Это был технический кошмар: невероятно медленно, жарко, мучительно. Если у тебя была сцена с Альфом, то работа над ней занимала вечность».

Шедин также появлялась в сериалах «Саймон и Саймон», «Веселая компания» и «Справедливая Эми». При этом после завершения «Альфа» в 1990 году сыграла всего лишь в пяти проектах за 35 лет.

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