В России высказались о значении разговора Путина и Трампа

Депутат Чепа: Россия и США с уважением относятся к переговорному процессу по Украине

Огромное значение для переговорного процесса играет уже тот факт, что разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом состоялся, сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее эксперт по международной безопасности Марк Эпископос заявил, что США заинтересованы в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно скорее, поскольку от продолжения боевых действий никто не выигрывает. Такой вывод он сделал после состоявшегося накануне разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

«Будем надеяться, что урегулирование в американо-иранском конфликте произойдет, и внимание мировой общественности будет больше привлечено к украинскому конфликту. И мы продолжим движение в сторону его урегулирования. Любые такие разговоры указывают, что лидеры стран с достаточным уважением относятся к этому переговорному процессу. Поэтому, по крайней мере, можно рассчитывать на его продолжение», — прокомментировал Чепа.

О том, что Путин поговорил по телефону с Трампом, сообщалось ранее 14 июня. В ходе беседы российский лидер, среди прочего, поздравил американского коллегу с 80-летием.