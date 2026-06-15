Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:18, 15 июня 2026Силовые структуры

В российском городе банда похитила 120 миллионов рублей через подставных предпринимателей

В Ставрополе задержаны 12 подозреваемых в хищении 120 миллионов рублей у банков
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Ставрополе полиция задержала 12 человек, подозреваемых в хищении 120 миллионов рублей у банков в Ставропольском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В зависимости от роли каждого фигуранта в отношении них возбуждено 59 уголовных дел по статьям о мошенничестве и подделке документов. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»).

По данным правоохранителей, злоумышленники использовали возможности специальных кредитных программ для индивидуальных предпринимателей, которые предоставляют крупные банки. По их условиям предприниматели могут получить займы в размере до 10 миллионов рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД России, в деятельность сообщества вовлекались жители Ивановской области, Москвы, Московской области и СКФО, у которых не было постоянного источника дохода. Их регистрировали как индивидуальных предпринимателей и создавали видимость движения по оформленным на них счетам крупных сумм, а потом в банки предоставляли поддельные подтверждения платежеспособности и направляли на оформление кредитных продуктов. Полученные деньги похищались.

По информации Волк, за полтора года с помощью 28 заемщиков фигуранты похитили около 120 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области полицейские задержали 55 человек, похитивших 60 миллионов рублей из Социального фонда России. Предполагаемый ущерб составил один миллиард рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Командующий люфтваффе пригрозил Калининграду и Санкт-Петербургу

    Москвичей предупредили об опасности

    В Ростовской области в продаже появилась необычная Lada Priora

    Украина выпустила крылатые ракеты «Фламинго» по российским объектам

    Посольство высказалось о задержании Британией танкера «теневого флота» России

    В Минобороны отчитались о взятом российскими военными населенном пункте в ДНР

    Китай сочли инфляционной угрозой для мировой экономики

    Российский боец UFC поставил на бой Топурия — Гейджи и выиграл 400 миллионов рублей

    Начавшаяся из-за брошенных окурков массовая драка в Москве попала на видео

    Шансы на очередное снижение ключевой ставки Банка России оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok