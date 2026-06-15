В российском городе банда похитила 120 миллионов рублей через подставных предпринимателей

В Ставрополе задержаны 12 подозреваемых в хищении 120 миллионов рублей у банков

В Ставрополе полиция задержала 12 человек, подозреваемых в хищении 120 миллионов рублей у банков в Ставропольском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В зависимости от роли каждого фигуранта в отношении них возбуждено 59 уголовных дел по статьям о мошенничестве и подделке документов. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»).

По данным правоохранителей, злоумышленники использовали возможности специальных кредитных программ для индивидуальных предпринимателей, которые предоставляют крупные банки. По их условиям предприниматели могут получить займы в размере до 10 миллионов рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД России, в деятельность сообщества вовлекались жители Ивановской области, Москвы, Московской области и СКФО, у которых не было постоянного источника дохода. Их регистрировали как индивидуальных предпринимателей и создавали видимость движения по оформленным на них счетам крупных сумм, а потом в банки предоставляли поддельные подтверждения платежеспособности и направляли на оформление кредитных продуктов. Полученные деньги похищались.

По информации Волк, за полтора года с помощью 28 заемщиков фигуранты похитили около 120 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области полицейские задержали 55 человек, похитивших 60 миллионов рублей из Социального фонда России. Предполагаемый ущерб составил один миллиард рублей.