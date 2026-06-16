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Забота о себе
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13:31, 16 июня 2026Забота о себе

Мужчинам старше 40 лет порекомендовали сделать изменение в рационе

Диетолог Китченс: Мужчинам старше 40 лет необходимо увеличить потребление белка
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Olya Detry / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Эшли Китченс порекомендовала мужчинам старше 40 лет сделать изменение в рационе. Советом она поделилась в беседе с изданием Eating Well.

По словам Китченс, мужчинам старше 40 лет необходимо увеличить количество белка в рационе. «С помощью увеличения потребления белка и силовых тренировок можно избежать возрастной потери мышц, называемой саркопенией. Белок является основным питательным веществом, замедляющим потерю мышечной массы», — отметила она.

Врач добавила, что белок поддерживает здоровый обмен веществ, уровень сахара в крови на нормальном уровне, а также помогает контролировать чувство голода. «Уделяя особое внимание белку, вы можете дольше чувствовать себя сытым, потому что для его расщепления требуется больше времени, а это естественным образом подавляет аппетит. Употребление белка снижает желание переедать», — добавила Китченс.

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Чтобы увеличить количество белка, диетолог посоветовала добавить в меню чечевицу, черную фасоль и нут, а также тофу и бобы эдамаме. Другими полезными и богатыми белком блюдами она назвала сваренные вкрутую яйца, греческий йогурт и рыбу.

Ранее врач и эксперт по долголетию Себастьян Ла Роса заявил, что анализ на уровень холестерина в крови не отражает истинную картину сердечно-сосудистого риска. По его мнению, более точную информацию показывает анализ на аполипопротеин B.

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