Названы спортивные активности на фестивале «Пикник Афиши»

В «Коломенском» на фестивале «Пикник Афиши» сыграют в футбол под рэп

Пикник Афиши х Сбер расширяет досуговые сценарии на фестивале, который пройдет 20 июня в парке «Коломенское».

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) организует интерактивную зону с футбольными играми для гостей любого возраста. Сабсоккер, классический кикер и удары мячом по мишеням. Одним из хэдлайнеров фестиваля будет Feduk, и у зрителей появится возможность пнуть мяч под трек «Футбольчик».

Сеть фитнес‑клубов World Class привезет на «Пикник» свою зону. В течение дня там будут проходить групповые тренировки по йоге, зумбе и стретчингу, а также фитнес‑челленджи на силу, выносливость и баланс – формат. Для самых юных гостей фестиваля устроят полосу препятствий, а за участие в спортивных играх и мастер-классах ребята получат призы и сделают яркий аквагрим.

Ассоциация гольфа России представит на фестивале открытую тренировочную зону с мастер‑классами инструкторов.

В интерактивном фиджитал-пространстве от «Московского спорта» гостей ждут VR‑теннис и баскетбол, настольный хоккей, силомер, тетербол, сабсоккер и «смузибайки». Здесь же пройдут флэш‑турниры по стритболу в форматах 1х1, 2х2 и 3х3 для участников фестиваля, а также турнир по баскетболу 3х3 среди профессиональных команд.

В этом году гостей ждут четыре сцены и Zoloto, дуэт Мальбэк х Сюзанна, Браво и Валерий Сюткин, ЛСП, «Станция метро Горьковская» среди хэдлайнеров.