Появилось видео жестокого избиения российского школьника за «неправильный» вход в лифт

Во Владивостоке мужчина жестоко избил подростка за «неправильный» вход в лифт

Во Владивостоке мужчина жестоко избил 14-летнего подростка за «неправильный» вход в лифт. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, мужчине не понравилось, что школьник задел его, выходя из лифта, и решил его проучить. Несмотря на извинения мальчика, мужчина ворвался в кабину лифта и стал наносить ребенку удары, а после вытащил его в подъезд, где продолжил избиение. Все это происходило на глазах шестилетнего брата потерпевшего.

Медики диагностировали у школьника сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематомы. Семья намерена обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае мужчина пытался сжечь четверых своих детей.

