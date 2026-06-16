Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:58, 16 июня 2026Силовые структуры

Появилось видео жестокого избиения российского школьника за «неправильный» вход в лифт

Во Владивостоке мужчина жестоко избил подростка за «неправильный» вход в лифт
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Во Владивостоке мужчина жестоко избил 14-летнего подростка за «неправильный» вход в лифт. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, мужчине не понравилось, что школьник задел его, выходя из лифта, и решил его проучить. Несмотря на извинения мальчика, мужчина ворвался в кабину лифта и стал наносить ребенку удары, а после вытащил его в подъезд, где продолжил избиение. Все это происходило на глазах шестилетнего брата потерпевшего.

Медики диагностировали у школьника сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематомы. Семья намерена обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае мужчина пытался сжечь четверых своих детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом и лидерами стран G7

    Россиянка на видео рассказала о вербовке СБУ

    Канада ввела санкции против российских бирж и банков

    Стратегические запасы нефти в США упали до минимума с 1983 года

    Россиянам назвали сроки ближайшей индексации пенсий

    Удушивший 12-летнюю россиянку подросток избежит колонии

    Названа проблема украинских ракет «Фламинго»

    Появилось видео жестокого избиения российского школьника за «неправильный» вход в лифт

    Россиянка обокрала пришедшего отключить ей свет электрика

    В российском регионе разбился вертолет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok