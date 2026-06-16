Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:41, 16 июня 2026Россия

Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы страны

Роспотребнадзор: Наибольшее потребление алкоголя в стране зафиксировано в НАО и ЕАО
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Еврейская автономная область (ЕАО) стали лидерами среди регионов России по потреблению алкоголя в 2025 году. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, их данные передает ТАСС.

Согласно статистике ведомства, показатель потребления алкогольной продукции на человека, который считается в литрах этанола, выше в 1,5-2 раза среднего по стране в Республике Коми, Сахалинской области, Республике Карелии и Кировской области.

По данным Роспотребнадзора, розничные продажи алкогольной продукции в целом по стране достигли 61,1 литра на душу населения в год. По сравнению с 2016 годом, продажи алкоголя снизились на 15,1 процента.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что россияне стали меньше покупать пиво. По его словам, в сравнении с 2024 годом розничные продажи пива и пивных напитков в совокупности снизились на 12 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о пожаре на территории Московского нефтеперерабатывающего завода

    В РПЦ прокомментировали ситуацию в Киево-Печерской лавре после пожара

    Черчесов назвал неожиданного фаворита чемпионата мира 2026 года

    Политолог описал президентскую гонку 1996 года как выбор между «плохо» и «западло»

    Появились подробности о возгорании в двух отделениях российских банков

    Названо природное средство защиты от жировой болезни печени

    Министр обороны Украины предложил назначить главкомом ВСУ основателя «Азова»

    В России нашли виновных в росте биржевых цен на топливо

    Передача данных о российских научных и образовательных учреждениях привела к встрече с ФСБ

    Зеленский отказал Макрону в одной просьбе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok