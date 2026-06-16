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19:24, 16 июня 2026Интернет и СМИ

Участие Зеленского в G7 вызвало гнев на Западе

Журналист Боуз раскритиковал участие Зеленского в саммите G7 во Франции
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал участие украинского лидера Владимира Зеленского в саммите G7 («Большая семерка») во Франции. Своим мнением он поделился на странице в соцсети X.

«Что там делает диктатор страны, у которой нет экономики? (...) Украина, находящаяся в кризисном состоянии, входит в "Большую семерку"?» — написал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сосредоточился на урегулировании конфликта на Украине, в то время как вопрос Ирана отошел на второй план. Он отметил, что Россия и Украина должны заключить соглашение. По его словам, США не имеют отношения к происходящему на Украине, но будут «делать все возможное», чтобы урегулировать конфликт.

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