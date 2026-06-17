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Силовые структуры
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19:07, 17 июня 2026Силовые структуры

60-летний россиянин сколотил банду из членов своей семьи

В Ингушетии 5 человек заподозрили в бандитизме, они требовали объект за 27 млн рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Ингушетии пятерых местных жителей заподозрили в создании банды и участии в ней. Они требовали передать им коммерческий объект стоимостью 27 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 1 («Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации») и части 2 («Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях») статьи 209 УК РФ. Четверо из них заключены под стражу, а один — под домашний арест.

По данным следствия, в июле 2017 года 60-летний местный житель создал банду, в которую позвал четверых родственников. В феврале 2022 года они потребовали у собственника передать им права на коммерческий объект недвижимости стоимостью 27 миллионов рублей, либо выплату в размере 15 миллионов рублей. Они неоднократно угрожали потерпевшему насилием в отношении него и членов его семьи.

Ранее сообщалось, что в Красноярске суд приговорил к 14 годам колонии особого режима 40-летнего участника банды, криминального авторитета Ярослава Малиновского за хищение оружия и боеприпасов.

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