Участнику банды криминального авторитета Малиновского вынесли приговор

В Красноярске суд приговорил участника банды Малиновского за хищение оружия и боеприпасов

В Красноярске суд приговорил к 14 годам колонии особого режима 40-летнего участника банды криминального авторитета Ярослава Малиновского за хищение оружия и боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статье 226 УК РФ («Хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»).

По версии следствия, 25 ноября 2021 года осужденный вместе с тремя сообщниками распылили в лицо мужчине газовый баллончик, избили его, а потом похитили принадлежащее ему огнестрельное оружие и боеприпасы и скрылись.

Ранее в Кемерове полиция задержала еще одного участника банды Малиновского за нападение на двоих мужчин.