Аэропорт Сочи прекратил работу третий раз за сутки

Росавиация: Аэропорт Сочи третий раз за сутки прекратил работу

Аэропорт Сочи вновь прекратил работу — авиагавань закрылась третий раз за сутки. Об этом говорится в Telegram-канале Росавиации.

Так, предыдущие ограничения действовали в течение 1-2 часов. Новый запрет на вылеты и прилеты был введен в 15:52 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что россияне на несколько суток застряли в аэропорту Сочи из-за многочисленных переносов и отмен рейсов в другие города. За два дня людям выдали несколько ваучеров на питание, однако в заведениях, где их принимают, закончилась еда.