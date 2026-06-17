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12:07, 17 июня 2026Путешествия

Россияне на несколько суток застряли в аэропорту Сочи из-за переносов и отмен рейсов

Россияне на несколько суток застряли в аэропорту Сочи
Алина Черненко

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Россияне на несколько суток застряли в аэропорту Сочи из-за многочисленных переносов и отмен рейсов в другие города. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Пассажиры, которые должны были улететь в Новосибирск 15 июня, рассказали изданию, что их рейс переносили четыре раза. После первой длительной задержки 16 июня их на несколько часов разместили в отеле, потом они вернулись в воздушную гавань и сдали багаж, поэтому сейчас вынуждены ожидать вылета в аэропорту. Еще одного размещения в гостинице им не предоставили.

По данным источника, за двое суток людям выдали несколько ваучеров на питание, однако в заведениях, где их принимают, закончилась еда. В пресс-службе перевозчика журналистам рассказали, что сейчас борт находится на дозаправке и готовится к вылету. Тем временем на прилет и вылет задерживаются еще более 100 рейсов, несколько отменены.

Ранее стало известно, что аэропорт Сочи, который утром 17 июня не принимал рейсы из-за ограничений, вновь вернулся к работе. За прошедшую ночь авиагавань курортного города закрывалась и открывалась дважды.

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