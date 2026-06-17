Росавиация: Аэропорт Сочи вновь вернулся к работе утром 17 июня

Аэропорт Сочи, который утром 17 июня не принимал рейсы из-за ограничений, вновь вернулся к работе. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.

За прошедшую ночь авиагавань курортного города закрывалась и открывалась дважды. Уточняется, что последний запрет на вылеты и прилеты вводился в 06:50 по московскому времени и был снят в 08:23. Примерно в это же время открылись авиагавани Геленджика и Краснодара.

Ранее сообщалось, что пассажиры на двое суток застряли в аэропорту Сочи без еды и воды из-за задержки рейса. Они должны были вылететь в Санкт-Петербург 15 июня в 13:00.