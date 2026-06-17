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15:47, 17 июня 2026Экономика

Банк России поддержит малый бизнес подкастами

Банк России запустил просветительскую онлайн-платформу для малого и среднего бизнеса
Дмитрий Воронин

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Банк России объявил о запуске онлайн-платформы для поддержки малого и среднего бизнеса с серией коротких подкастов «Деньги для дела». В них, как уточнили в пресс-службе регулятора, эксперты и предприниматели поделятся опытом и расскажут о том, как привлечь инвестиции в проект, получить государственную поддержку.

«К каждому выпуску прикладываются дополнительные материалы, ссылки на проекты партнеров и тесты для самопроверки», — отметили в ЦБ, уточнив, что в первом выпуске зампред Центробанка Михаил Мамута и совладелец компании «Технониколь» Игорь Рыбаков «ответят на вопрос о том, кто же такие предприниматели, вспомнят, как зарождался бизнес в современной России, порассуждают о том, что ждет его в будущем», а также поделятся советами по поводу выстраивания бизнес-процессов.

«Платформа будет регулярно обновляться с учетом актуальной экономической повестки», — пообещали в Банке России.

Ранее в «Опоре России» заявили, что около 80 процентов представителей отечественного малого и среднего бизнеса не планируют инвестировать в развитие в 2026 году, поскольку не смогли найти источники финансирования. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, назвавшего ситуацию в экономике более сложной, чем в предыдущие годы, главной задачей для бизнеса на ближайшее время является «управление себестоимостью, управление затратами, поиск, как добиться большего от тех же ресурсов, что есть, как повысить в конечном итоге свою производительность труда».

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