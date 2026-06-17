Guardian: Британия неожиданно смогла удержать инфляцию ниже трех процентов

В мае 2026 года инфляция в Великобритании неожиданно осталась на уровне 2,8 процента, так как замедление роста цен на продукты питания было компенсировано повышением транспортных расходов. Об этом сообщило The Guardian.

Таким образом показатели индекса потребительских цен (ИПЦ) опровергли ожидания экономистов, которые считали, что Соединенному Королевству грозит трехпроцентная инфляция, так как иранский кризис сузил глобальные потоки энергоносителей. Основной рост цен в Британии произошел в транспортном секторе. Дорожали авиабилеты и бензин. В то же время серьезно подешевели мясные, молочные продукты, а также овощи.

В конце мая появился прогноз, согласно которому Великобритании грозят серьезные финансовые потери из-за усиливающейся молодежной безработицы. Оказалось, что в ситуации, когда в стране насчитывается более миллиона молодых британцев без образования и работы, эта европейская страна будет ежегодно терять 125 миллиардов фунтов стерлингов (более 167 миллиардов долларов).