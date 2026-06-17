Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:49, 17 июня 2026Экономика

Британия столкнулась с неожиданным уровнем инфляции

Guardian: Британия неожиданно смогла удержать инфляцию ниже трех процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Will Rose / Reuters

В мае 2026 года инфляция в Великобритании неожиданно осталась на уровне 2,8 процента, так как замедление роста цен на продукты питания было компенсировано повышением транспортных расходов. Об этом сообщило The Guardian.

Таким образом показатели индекса потребительских цен (ИПЦ) опровергли ожидания экономистов, которые считали, что Соединенному Королевству грозит трехпроцентная инфляция, так как иранский кризис сузил глобальные потоки энергоносителей. Основной рост цен в Британии произошел в транспортном секторе. Дорожали авиабилеты и бензин. В то же время серьезно подешевели мясные, молочные продукты, а также овощи.

В конце мая появился прогноз, согласно которому Великобритании грозят серьезные финансовые потери из-за усиливающейся молодежной безработицы. Оказалось, что в ситуации, когда в стране насчитывается более миллиона молодых британцев без образования и работы, эта европейская страна будет ежегодно терять 125 миллиардов фунтов стерлингов (более 167 миллиардов долларов).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин дал срочное поручение после удара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

    Россиянам объяснили рост числа новостроек со срывом срока сдачи

    Генштаб ВСУ отреагировал на обвинения России и Белоруссии в ударе по автобусу с детьми

    Стали известны подробности о жертве удара ВСУ по автобусу с детьми под Брянском

    Акции ушедшего из России автогиганта обрушились до минимума

    Эксперт допустил осторожное решение ЦБ по ключевой ставке

    Продавцы одежды оказались под угрозой потери более 360 миллиардов рублей из-за «Оземпика»

    Москвичам назвали срок возвращения жары

    Германии дали совет по отношениям с Россией

    Британия столкнулась с неожиданным уровнем инфляции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok