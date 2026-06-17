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17:12, 17 июня 2026Интернет и СМИ

Дочь Шаца и Лазаревой пожаловалась на цены в Европе

Дочь Шаца и Лазаревой Софья заявила об очень высоких ценах на жилье в Португалии
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Radio Van / YouTube

Дочь телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и комика Михаила Шаца (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), музыкант и блогерша Софья Шац заявила, что в Европе очень высокие цены на недвижимость. Об этом она рассказала проекту Radio Van, видео вышло на YouTube.

По словам Шац, в Лиссабоне, где она живет со своим парнем и дочерью, высокая стоимость аренды жилья. «Там очень дорогая аренда, и она продолжает расти», — пожаловалась она.

Блогерша добавила, что за квартиру с несколькими комнатами в хорошем районе съемщику придется отдавать порядка 1500 тысяч евро (125 тысяч рублей по текущему курсу) в месяц. «И ввысь, и ввысь, и ввысь это идет», — отметила Шац.

В этом же интервью Софья Шац рассказала, что ее родители сожгли мосты с Россией. Она заявила, что ее семья продала все имущество на родине.

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