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16:06, 17 июня 2026Бывший СССР

Глава Минобороны Украины рассказал о кланах коррупционеров

Федров: В Минобороны Украины сформировались целые кланы коррупционеров
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: TT News Agency / Fredrik Sandberg / via Reuters

Кланы коррупционеров сформировались в Министерстве обороны Украины. Об этом рассказал глава украинского оборонного ведомства Михаил Федоров, передает Insider.

«Мы проводили детекторы лжи, те, кто отказался, были уволены сразу. Все, кто будет проводить какие-то схемы, — сядут и не выйдут», — рассказал Федоров.

По его словам, украинскому ведомству приходится проводить много работы, чтобы «бить и выгонять» коррупционеров.

Ранее администратор популярного на Украине Telegram-канала «Труха» Максим Лавриненко, известный лояльным отношением к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, заявил, что его задержали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине).

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