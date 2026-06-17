Глава Минобороны Украины рассказал о кланах коррупционеров

Федров: В Минобороны Украины сформировались целые кланы коррупционеров

Кланы коррупционеров сформировались в Министерстве обороны Украины. Об этом рассказал глава украинского оборонного ведомства Михаил Федоров, передает Insider.

«Мы проводили детекторы лжи, те, кто отказался, были уволены сразу. Все, кто будет проводить какие-то схемы, — сядут и не выйдут», — рассказал Федоров.

По его словам, украинскому ведомству приходится проводить много работы, чтобы «бить и выгонять» коррупционеров.

Ранее администратор популярного на Украине Telegram-канала «Труха» Максим Лавриненко, известный лояльным отношением к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, заявил, что его задержали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине).