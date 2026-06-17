«Гремят мощные взрывы». Армия России нанесла массированный авиабомбовый удар по целям на Украине. Что известно о последствиях?

ВС России уничтожили все АЗС в Тростянце в Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России продолжают выполнение целей спецоперации и за последние сутки нанесли массированный удар по целям на территории Украины. В общей сложности были атакованы минимум девять регионов республики: Военно-космические силы и ракетные войска наносили удары по целям в Донбассе, Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях, Черниговской области, Одессе и Одесской области.

ВС России нанесли комбинированные удары по объектам военной инфраструктуры на Украине

По данным военного блогера Олега Царева, в Сумах после удара дронов сгорел склад «Новой почты», обслуживающей логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Соленом в Днепропетровской области прогремели взрывы после атаки беспилотников.

Комбинированный удар был нанесен по Харьковской и Запорожской областям, а в Снигиревке (Херсонская область) оказался поражен военный объект.

По сообщению Минобороны, при помощи ФАБ-3000 также была уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане — переправа через Северский Донец.

Один из населенных пунктов лишился всех АЗС

Данная ситуация была зафиксирована в Тростянце в Сумской области. Мэр населенного пункта Юрий Бова при этом уточнил, что пострадавших в результате атаки среди мирных жителей нет.

По его словам, в городе зафиксированы сильные повреждения.

По двум регионам был нанесен удар с применением авиабомб

«ВКС России наносят массированный авиабомбовый удар по вражеским целям в Запорожье и Харьковской области, гремят мощные взрывы», — сообщил автор Telegram-канала «Дневник Десантника».

Кроме того, по его информации, удары дронами наносились по Сумам, Днепропетровской, Черниговской и Запорожской областям.

Фото: РИА Новости

Уничтожены пункты управления БПЛА

На сумском направлении расчеты ударных FPV-дронов обнаружили и уничтожили замаскированный в заброшенном здании пункт управления беспилотных летательных аппаратов противника. По словам командира расчета с позывным Штурман, оттуда ВСУ управляли своими дронами, корректировали огонь и запускали коптеры «Баба-яга».

Теперь противник на этом участке «ослеп», а наши подразделения могут работать без помех Штурман боец ВС РФ

Кроме того, пункт управления беспилотниками вместе с четырьмя украинскими военнослужащими удалось уничтожить в районе Константиновки. Его смогли обнаружить во время запуска противником дрона. Также в данном населенном пункте продолжается продвижение российских бойцов — зафиксировано присутствие в промзоне в центральной части города и в многоэтажной застройке на северо-востоке.

В Харьковской области, в свою очередь, продолжается создание буферной зоны. «Харьков — это огромнейший критический инфраструктурный объект, поражение которого ведет к ослабеванию Украины в целом», — указал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.