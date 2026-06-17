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16:33, 17 июня 2026Экономика

Грязные трубы с участка Долиной забили досками

Mash: Загрязнявшие природный ручей в Подмосковье трубы с участка Долиной забили досками
Александра Качан (Редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Андрей Бок / РИА Новости

Сточные трубы на участке певицы Ларисы Долиной в подмосковной деревне Протасово, загрязнявшие природный ручей, забили досками и залили монтажной пеной. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным канала, специалисты планируют регулярно проверять трубы, чтобы убедиться, что они не пропускают жидкость. План объездов будет включен в график до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Глеб Рыськов направил жалобу в Росприроднадзор с просьбой о проведении проверки и остановки сброса токсичных жидкостей с участка Долиной. Он также призвал установить размер ущерба, причиненного природе. Как рассказали в местной администрации, последствия будут ликвидированы за счет бюджета, однако после экологический ущерб подсчитают и взыщут с артистки.

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