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Из жизни
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11:13, 17 июня 2026Из жизни

Миллионер и родственник короля Карла III толкнул женщину под колеса автобуса

В Лондоне арестовали миллионера с королевскими связями, толкнувшего незнакомку под колеса
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Na_Zarr / Shutterstock / Fotodom

В Лондоне полиция арестовала преступника, толкнувшего женщину под колеса автобуса. Об этом сообщает Daily Mail.

В мае 2017 года мир облетело видео, на котором бегун во время утренней пробежки на мосту через Темзу с силой толкает незнакомку на проезжую часть под двухэтажный автобус. Водитель чудом успел среагировать и резко вывернул руль. Колеса автобуса прошли в считаных миллиметрах от головы женщины. Нападавший даже не обернулся и продолжал пробежку, а через 15 минут пробежал обратно мимо пострадавшей, находившейся в состоянии шока, проигнорировав ее крики.

За прошедшие девять лет детективы перебрали 50 подозреваемых и только сейчас, благодаря новой информации, вышли на предполагаемого виновника происшествия. Им оказался 44-летний миллионер, бывший офицер британской армии, директор частного банка, имеющий родственные связи с королем Карлом III и другими европейскими королевскими династиями.

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