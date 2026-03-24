03:01, 24 марта 2026

Замечен подозрительный двойник Джеффри Эпштейна

Олег Парамонов
Фото: @amposey__27

Житель американского штата Флорида прославился в интернете из-за подозрительного сходства с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает издание New York Post.

Неизвестный заметил и снял двойника Эпштейна, когда тот ехал по шоссе в кабриолете. «Эпштейн жив! Эпштейн жив!» — кричит автор видео за кадром. Ролик быстро разлетелся по социальным сетям.

Мужчине, похожему на Эпштейна, пришлось объясняться. Он опубликовал в соцсети обращение и заверил, что не имеет никакого отношения к финансисту, снабжавшему богатых и влиятельных людей несовершеннолетними проститутками. «Я не Джеффри Эпштейн, я — Пит из Паль-Бич!» — заявил он в видео.

Двойник Эпштейна даже не заметил, что его снимают, и узнал о видео с кабриолетом, когда его телефон стал разрываться от сообщений и звонков. Ответное видео, которое он опубликовал в соцсети, собрало более миллиона лайков.

Считается, что финансист Джеффри Эпштейн создал криминальную сеть, занимавшуюся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних. Он поддерживал тесные связи с бывшими президентами, политиками, королевскими особами и миллиардерами.

Ранее стало известно, что Джеффри Эпштейн годами пытался встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить финансовые рынки.

