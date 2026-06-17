Назван единственный полезный для здоровья вид шоколада

Кардиолог Рохас: Горький шоколад нормализует артериальное давление

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что только один вид шоколада полезен для здоровья. Слова доктора приводит издание El Confidencial.

По словам Рохаса, полезный шоколад обладает двумя характеристиками. Во-первых, он обязательно должен быть горьким. Во-вторых, содержание какао в нем должно составлять от 70 до 85 процентов, подчеркнул врач.

Полезными свойствами горького шоколада он назвал снижение риска возникновения ишемической болезни сердца и инфаркта, нормализацию артериального давления и уровня холестерина в крови. Дело в том, что шоколад проявляет антиоксидантные и противовоспалительные свойства, а также увеличивает выработку важного для правильного функционирования артерий оксида азота. При этом Рохас подчеркнул, что потребление должно быть умеренным, — не более 10 граммов в день.

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