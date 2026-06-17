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Забота о себе
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16:46, 17 июня 2026Забота о себе

Назван единственный полезный для здоровья вид шоколада

Кардиолог Рохас: Горький шоколад нормализует артериальное давление
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom  

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что только один вид шоколада полезен для здоровья. Слова доктора приводит издание El Confidencial.

По словам Рохаса, полезный шоколад обладает двумя характеристиками. Во-первых, он обязательно должен быть горьким. Во-вторых, содержание какао в нем должно составлять от 70 до 85 процентов, подчеркнул врач.

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Полезными свойствами горького шоколада он назвал снижение риска возникновения ишемической болезни сердца и инфаркта, нормализацию артериального давления и уровня холестерина в крови. Дело в том, что шоколад проявляет антиоксидантные и противовоспалительные свойства, а также увеличивает выработку важного для правильного функционирования артерий оксида азота. При этом Рохас подчеркнул, что потребление должно быть умеренным, — не более 10 граммов в день.

Ранее биолог Ирина Лялина призвала некоторых людей отказаться от кефира. По ее словам, этот напиток не подходит людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

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